Zamansız veda

BRT program yapımcılarından, merhum gazeteci Kutlu Adalı’nın kızı Kut Adalı 54 yaşında hayata veda etti





1996 yılında faili meçhul bir cinayetle öldürülen gazeteci yazar Kutlu Adalı'nın kızı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu program yapımcısı 54 yaşındaki Kut Adalı yaşamını yitirdi.

Kut Adalı kanser hastalığı nedeniyle bir süredir Ankara’da tedavi görüyordu.

Babası, Merhum Gazeteci Kutlu Adalı’nın cinayetinin aydınlatılması için yıllarca annesiyle birlikte mücadele eden Kut Adalı’nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

21 Ocak 1968 doğumlu olan Kut Adalı, 2002 yılından beri Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yayın-yapım memuru olarak görev yapıyordu.

Tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybeden Kut Adalı'nın cenazesi bugün yurda getirilecek. Cenaze töreninin ise Perşembe günü yapılması bekleniyor.

