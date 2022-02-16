banner762
Derelerle gelen sular çiftçileri zarara soktu
Derelerle gelen sular çiftçileri zarara soktu
3 0
Akaryakıta okkalı bir zam daha
Akaryakıta okkalı bir zam daha
10 0
 
Çetinkaya kayıpsız gidiyor
Çetinkaya kayıpsız gidiyor
51 0
Ottoman Kebab House bu kez sevgilileri buluşturdu
Ottoman Kebab House bu kez sevgilileri buluşturdu
64 0
48 0
Covid'i atlattım bana bir şey olmaz demeyin
Covid'i atlattım bana bir şey olmaz demeyin
270 0
11 0
banner797

Zamansız veda

banner476

BRT program yapımcılarından, merhum gazeteci Kutlu Adalı’nın kızı Kut Adalı 54 yaşında hayata veda etti

banner714
Zamansız veda

 
1996 yılında faili meçhul bir cinayetle öldürülen gazeteci yazar Kutlu Adalı'nın kızı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu program yapımcısı 54 yaşındaki Kut Adalı yaşamını yitirdi.
Kut Adalı kanser hastalığı nedeniyle bir süredir Ankara’da tedavi görüyordu.
Babası, Merhum Gazeteci Kutlu Adalı’nın cinayetinin aydınlatılması için yıllarca annesiyle birlikte mücadele eden Kut Adalı’nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.
21 Ocak 1968 doğumlu olan Kut Adalı, 2002 yılından beri Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yayın-yapım memuru olarak görev yapıyordu.
Tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybeden Kut Adalı'nın cenazesi bugün yurda getirilecek. Cenaze töreninin ise Perşembe günü yapılması bekleniyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.