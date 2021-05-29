Zamansız veda

ALS hastalığına tutulan 45 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Cavidan Öncen, yaşamını yitirdi



ALS hastalığı nedeniyle bir yıldır tedavi gören beden eğitimi öğretmeni 45 yaşındaki Cavidan Öncen hayatını kaybetti.

Yeşilyurt’un sevilen simalarından Öncen’in erken vedası ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Cavidan Öncen’in evinde yaşamını yitirdiğini belirten Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, genç kadının bir süredir tedavi gördüğünü ifade etti.

Öncen'in cenazesi dün Lefkoşa kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Beden Eğitimi Öğretmeni Cavidan Öncen’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığıyla yayımladığı mesajda “Eğitim camiamızın değerli isimlerinden, Beden Eğitim Öğretmenimiz Cavidan Öncen’i genç yaşta zamansız kaybettiğimizi derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım” dedi.

Amcaoğlu Cavidan Öncen’e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, tüm eğitim camiasına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

