Zamansız veda

İngiltere’de yaşayan 21 yaşındaki Kıbrıslı Türk Kayra Özsezer beyin tümörüne yenik düştü



Londra’da ikamet eden 21 yaşındaki Kıbrıslı Türk Kayra Özsezer, 26 Kasım Perşembe akşamı hayatını kaybetti. Özsezer, düğün arifesinde öğrendiği hastalığıyla uzun süredir mücadele veriyordu.

2017 yılının Sevgililer Gününde hayat arkadaşı olmasını istediği 20 yaşındaki ArionaKryeziu ile evlilik planları yapan Özsezer, Kıbrıs’taki tatili sırasında yaşadığı travmayla acı gerçeği öğrenmişti.

Özsezer’in eşi ArionaKryeziu sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Özsezer’in ölümünü büyük bir üzüntü ile duyurdu. Kryeziu şu açıklamayı yaptı: ‘‘Kayra’nın vefatını duyurmak istiyorum. Hepimiz çok üzgünüz acımız büyük. Yaşananları algılamamım için iki veya üç hafta herkesten uzak kalmam gerekecek. Hazır olduğumda, cenaze töreni için ‘GoFundMe’ aracılığıyla bir yardım kampanyası başlatacağım ve herkesi bilgilendireceğim. Kayra her zaman benim bir parçam olacak, onu asla unutmayacağım.’’ 2017 yılının Sevgililer Gününde hayat arkadaşı olmasını istediği ArionaKryeziu ile evlilik planları sırasında Özsezer, Kıbrıs’taki tatili sırasında yaşadığı travmayla acı gerçeği öğrenmişti. Tatilde araç kiralayan iki nişanlı, Özsezer’in sürüş yaptığı sırada büyük bir kaza atlatmıştı. Hastanede yapılan ilk kontrollerde doktor, Özsezer’in yüzünün yarısının felç geçirdiğini açıklamıştı. İngiltere’ye dönen Özsezer, derhal hastaneye giderek muayene olmuştu. Yapılan testlerin ve biyopsinin ardından Özsezer’in beynindeki tümörün 4. aşamada olduğu tespit edildi. 21 yaşındaki genç bir dizi tedaviler görmüştü.





