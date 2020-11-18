Zamansız veda

Paşaköylü 37 yaşındaki Nafia Bolat, tutulduğu hastalıktan kurtulamayarak yaşamını yitirdi





Aslen Paşaköylü olan 37 yaşındaki Nafia Bolat hayatını yitirdi.

Nafia Bolat kısa bir süre önce amansız hastalığa yakalandığını öğrenmiş ve ailesi onu apar topar Ankara'ya götürmüştü.

Nafia Bolat, uzun süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle geçirdiği büyük operasyon sonucu kalbi durarak hayatını kaybetti. Tedavisi yurt dışında devam eden Bolat’ın ameliyattan çıktıktan sonra kalbinin durduğu öğrenildi.

Genç kadın uzun bir süredir Çene (Ağız) kanseri için kurul tarafından gönderildiği Türkiye’de tedavi görüyordu. Tedavisi Ankara’da süren Nafiya Bolat’ın kalbi, geçirdiği 18 saatlik uzun bir ameliyattan sonra 48 saat dolmadan durdu.

Aile yakınları genç kadının cenazesinin Ankara’dan 18 Kasım Çarşamba günü geleceğini ifade ederken, Nafia Bolat’ın aynı gün ikindi namazı sonrası Paşaköy’de defnedeceklerini belirtti.

Genç kadının beklenmedik ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

