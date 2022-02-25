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Zamansız bir veda daha

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Sağlık sorunlarından dolayı bir süredir tedavi görmekte olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu emeklisi 58 yaşındaki Selma Şemi hayatını kaybetti.

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Zamansız bir veda daha


Sağlık sorunlarından dolayı bir süredir tedavi görmekte olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu emeklisi 58 yaşındaki Selma Şemi hayatını kaybetti.
1964 yılında Lefkoşa’da doğan Selma Şemi, 1 Şubat 1984 yılında Katip Yardımcısı olarak BRT’de hizmet vermeye başladı.
12 Mart 2001 yılında 2’nci derece Katip olarak emekliye ayrılan Selma Şemi, evli ve iki çocuk annesiydi.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Selma Şemi’nin vefatı nedeniyle mesaj yayımladı. Özkurt mesajında 17 yıl BRTK’ya hizmetler veren Selma Şemi’ye Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı diledi.
 
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