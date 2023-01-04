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Zafer’e son veda

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Trafik kazası sonucu 31 yaşında hayata veda eden Zafer Doğan, dün son yolcuğuna uğurlandı; gözyaşları sel oldu

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Zafer’e son veda
30 Aralık 2022 tarihinde Lefkoşa Kuzey Çevre yolunda geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak yoğun bakımda tedavi altına alınan ancak önceki gün yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yuman 31 yaşındaki Zafer Doğan, dün son yolcuğuna uğurlandı.
Zafer Doğan’ın cenazesi dün Balıkesir’de defnedildi. Cenazede gözyaşları sel oldu.
 
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