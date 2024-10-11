Yuvacık, Hasan abisine ağlıyor

Aslen Ayyanili (Aydın) köyü doğumlu olup Güzelyurt’a bağlı Yuvacık’ta yaşamını sürdüren Hasan Cellatoğlu hayatını kaybetti.

Yuvacık’ın sevilen isimlerinden olan Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'nin yönetim kurulu üyelerinden Hasan Cellatoğlu bugün vefat etti.

Hasan Cellatoğlu'nun vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Cellatoğlu'nun cenazesi, bugün Güzelyurt Fatih Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Yuvacık Kabristanlığı'na defnedildi.

