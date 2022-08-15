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Yürürken rahatsızlanarak öldü

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Yürürken rahatsızlanarak öldü
Girne’de Ziya Rızkı Caddesi'nde yürüdüğü sırada aniden rahatsızlanan Tünay Kahraman (E-53), hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 03.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kahraman’a  yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.
 
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