Yükselen ailesi çınarına ağlıyor

Gazimağusa sevilen bir çınarını daha kaybetmerninin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazimağusa sakini Yükselen ailesinin büyüğü Şifa Yükselen dün yaşamını yitirdi. Şifa Yükselen’in cenazesi bugün öğle namazının ardından Gazimağusa Mezarlığı’na defnedildi.
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