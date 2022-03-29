Yüksel Sönmez sevenlerini üzdü

Girne bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetti.
Girne bölgesinde Sönmez Nakliyat işletmesinin kurucusu olan Yüksel Sönmez bugün hayatını kaybetti.
Doğan Türk Birliği futbolcusu Ahmet Sönmez’in de babası olan Yüksel Sönmez’in vefatı Girne bölgesinde üzüntüyle karşılandı.
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