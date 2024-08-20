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Yüksel Karanfil son yolculuğuna uğurlandı

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Yüksel Karanfil son yolculuğuna uğurlandı
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Güzelyurt sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi, Ulusal Birlik Partisi (UBP)Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil’in babası Yüksel Karanfil hayatını kaybetti.
Karanfil’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılına öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yuvacık Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
 
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