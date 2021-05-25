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Yüksekbaş’a son veda

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Yüksekbaş ailesinin büyüğü Sabih Yüksekbaş son yolculuğuna uğurlandı

Yüksekbaş’a son veda

Ülkemizin tanınmış ailelerinden Yüksekbaş Gıda ve Pırlant Kuyumcu yatırımlarının sahibi Yüksekbaş ailesinin büyüğü Sabih Yüksekbaş son yolculuğuna uğurlandı.
Sabih Yüksekbaş’ın cenazesi dün sabah saat 10.00’da İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığına defnedildi.
 Yüksekbaş’ın cenazesine sevenleri yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve çok sayıda bakan milletvekili katıldı.
 
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