Yüksekbaş ailesi yasta

Yıllarca kuyumculuk camiasına hizmet veren tanınmış iş insanı Sabih Yüksekbaş hayatını kaybetti

Ülkemize önemli yatırımları bulunan iş ve spor dünyasına ciddi hizmetleri bulunan Yüksekbaş ailesi, babaları Sabih Yüksekbaş’ı kaybetmenin acısını yaşıyor.

Ülkemizin tanınmış ailelerinden Yüksekbaş Gıda ve Pırlant Kuyumcu yatırımlarının sahibi Yüksekbaş ailesinin büyüğü Sabih Yüksekbaş hayatını kaybetti.

Uzun bir süredir tedavi gören Sabih Yüksekbaş son günlerini Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde geçirmişti.

Sabih Yüksekbaş’ın cenazesi bu sabah saat 10.00’da İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.



