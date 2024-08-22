Yıldızev ailesi çınarını kaybetti

Lefkoşa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden Yıldızev ailesinin çınarı Nesrin Yıldızev vefat etti.
Uzun yıllardır yatalak olarak yaşamını sürdüren Yıldızev bugün vefat etti.
Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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