banner913
banner932
ABD ve Türkiye'den ortak tatbikat
ABD ve Türkiye'den ortak tatbikat
86 0
"Tepki açıklamaları bittiyse, harekete geçelim"
31 0
 
''Ciddi işlerle uğraşmakta yarar var''
''Ciddi işlerle uğraşmakta yarar var''
18 0
"2025 yılında sağlıkta dev projelere imza atılacak"
23 0
Kaplumbağanın içinden denizlerdeki pislikler çıktı
Kaplumbağanın içinden denizlerdeki pislikler çıktı
36 0
Joao Felix'ten Chelsea'ye 7 yıllık imza
Joao Felix'ten Chelsea'ye 7 yıllık imza
20 0
Turizm engellemeleri kabul edilemez
Turizm engellemeleri kabul edilemez"
24 0
banner1032

Yıldızev ailesi çınarını kaybetti

banner1020

banner1045
Yıldızev ailesi çınarını kaybetti
banner971
Lefkoşa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden Yıldızev ailesinin çınarı Nesrin Yıldızev vefat etti.
Uzun yıllardır yatalak olarak yaşamını sürdüren Yıldızev bugün vefat etti.
Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.