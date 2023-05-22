Yıldız ailesinin acı günü

İskele sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İskele’nin sevilen ailelerinden olan Yıldız ailesinin çınarlarından Halil Yıldız bugün vefat etti.

Halil Yıldız’ın cenazesi yarın İskele Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip İskele Kabristanlığı’na defnedilecek.



