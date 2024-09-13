Yıldırım bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Yıldırım köyü sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yıldırım köyü sakinlerinden Merttuna ailesinin çınarı Güner Merttuna dün vefat etti.

Güner Merttuna'nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Yıldırım köy camisinde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yıldırım Kabristanlığı'na defnedilecek.