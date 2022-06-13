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Yıldırım, bir çınarını daha kaybetti

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Yıldırım, bir çınarını daha kaybetti
Mesarya bölgesi köylerinden Yıldırım bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Celyalı olan ve 1974 sonrası Yıldırım köyüne göç eden Daloğlu ailesinin çınarı Sıdıka Daloğlu dün akşam hayata gözlerini yumdu.
94 yaşında hayatını kaybeden Sıdıka Daloğlu, bilge kişiliği, tarihi hafızası ile köyün sevilen simalarından biriydi.
Sıdıka Daloğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntüyle karşılandı. Merhuma bugün Yıldırım Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Yıldırım Kabristanlığı'na defnedilecek. 
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