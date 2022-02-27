Yıldırım bir çınarını daha kaybetti

Gazimağusa bölgesi köylerinden Yıldırım bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Asleb Larnaka'ya bağlı Celya köyünden olan Yıldırım köyünün sevilen ve sayılan simalarından Ahmet Aksoy hayata gözlerini yumdu.
88 yaşında olan ve uzun yıllar taksi şöförlüğü yapan Ahmet Aksoy'un cenazesi bugün öğle namazı sonrasında Yıldırım Kabristanlığına defnedilecek.
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