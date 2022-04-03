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Yetkiner ailesinin acı günü

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Yetkiner ailesinin acı günü
Aslen Anadyulu olan, hayatının büyük bölümünü İncirli'de geçiren son dönemde ise Hamitköy'de yaşayan Pembe Yetkiner hayatını kaybetti.
Bu sabah Hamitköy'de hayatını kaybeden Pembe Yetkiner bugün toprağa verilecek.
Pembe Yetkiner, Hamitköy Camisinde kılınacak ikindi namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığında toprağa verilecek.
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