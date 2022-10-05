Yeşilköy, Yurdan ninesine ağlıyor

Karpaz bölgesinin küçük yerleşim yerlerinden Yeşilköy sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yeşilköy ve bölgede iyilik severliği, fedakarlığı ile bilinen Yurdan Cansoy dün vefat etti.

Cansoy, bugün ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Yeşilköy Kabristanlığı’na defnedilecek.



