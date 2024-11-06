Yeşilköy, Şener abisine ağlıyor

Karpaz bölgesinin büyük köylerinden Yeşilköy sevilen bir çınarını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Erenköy-Karpaz Belediyesi köylerinden olan Yeşilköy sakini sevilen sima Şener Sözüsöz bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Sözüsöz’ün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Yeşilköy Kabristanlığına defnedilecek.

