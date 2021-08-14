Yeşilırmak bir çınarını daha kaybetti

Ülkemizin en batısındaki güzel köylerinden Yeşilırmak köyü bir çınmarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yeşilırmak köyünün köklü ailesi olan Doğramacı ailesinin asırlık çınarı Bahire Doğramacı bugün öğleden sonra hayatını kaybetti.

BRT çalışanlarından Murat Doğramacı'nın da babaannesi olan Bahire Doğramacı yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Yeşilırmak'ta defnedilecek.