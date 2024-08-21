Yeşilgözlü sevenlerini üzdü

Karpaz bölgesinin büyük köylerinden olan Yeşilköy sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yeşilköy sakinlerinden sevilen sima Naim Yeşilgözlü vefat etti.
Yeşilgözlü’nün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Yeşilköy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Yeşilköy Mezarlığı’na defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.