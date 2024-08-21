Yeşilgözlü sevenlerini üzdü

Karpaz bölgesinin büyük köylerinden olan Yeşilköy sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yeşilköy sakinlerinden sevilen sima Naim Yeşilgözlü vefat etti.

Yeşilgözlü’nün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Yeşilköy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Yeşilköy Mezarlığı’na defnedildi.

