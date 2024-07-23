Yenierenköy Selim abisini kaybetti

Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yârlerinden Yenierenköy sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yenierenköy sakinlerinden olan sevilen sima Selim Yurdadöner dün hayata gözlerini yumdu.

Yurdadöner’in vefatı başta ailesi olmak üzere bölge halkını yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Yenierenköy Camnisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yenierenköy Kabristanlığı’na defnedildi.



