banner913
banner932
Bebek yatağı ölçüleri nelerdir? Hangi ölçüler bebeğiniz için en uygun?
Bebek yatağı ölçüleri nelerdir? Hangi ölçüler bebeğiniz için en uygun?
57 0
Turizmde yeni kampanya..
Turizmde yeni kampanya.. "Ada Kıbrıs" yarın Büyük Han'da tanıtılacak
16 0
 
10 yıl sonra bir ilk
10 yıl sonra bir ilk
98 0
11 markete ihbarname
11 markete ihbarname
34 0
Sibel Can, Merit Park Otel'i salladı
Sibel Can, Merit Park Otel'i salladı
69 0
Güney Kıbrıs’ta sıcak çarpmasından bir kişi hayatını kaybetti üç kişi ise hastanede
Güney Kıbrıs’ta sıcak çarpmasından bir kişi hayatını kaybetti üç kişi ise hastanede
35 0
Vedat Kaner Easy Lig ve Junior Ligde heyecan artıyor
Vedat Kaner Easy Lig ve Junior Ligde heyecan artıyor
24 0
banner1032

Yenierenköy Selim abisini kaybetti

banner1020

banner974
Yenierenköy Selim abisini kaybetti
banner971
Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yârlerinden Yenierenköy sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yenierenköy sakinlerinden olan sevilen sima Selim Yurdadöner dün hayata gözlerini yumdu.
Yurdadöner’in vefatı başta ailesi olmak üzere bölge halkını yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Yenierenköy Camnisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yenierenköy Kabristanlığı’na defnedildi.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.