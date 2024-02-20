Yenierenköy bir çınarını daha kaybetti

Ülkemizin doğu bölgesindeki büyük yerleşimlerinden Yenierenköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yenierenköy sakini Türet ailesinin çınarı sevilen sima Asaf Türet pazartesi akşamı hayata gözlerini yumdu.
Merhumun cenazesi bugün (20 Şubat 2024) Yeniereköy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Yenierenköy Kabristanlığı’na defnedildi.
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