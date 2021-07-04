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Yeniceköy ve Çatalköy'de iki ani ölüm

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Yeniceköy ve Çatalköy'de iki ani ölüm
Yeniceköy ve Çatalköy’de dün 2 kişi evlerinde bulundukları sırada aniden hayatını kaybetti.
Polisin açıklamasına göre, Yeniceköy’de sakin 62 yaşındaki Mustafa Arıkan dün ikametgahında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Çatalköy’de sakin 70 yaşındaki İbrahim Harmancı da dün saat 17.30 sıralarında ikametgahında ölü olarak bulunduğunu da belirtildi.  Harmancı’nın üzerinde yapılan kontrolde “herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı” belirtildi.
Soruşturma devam ediyor.
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