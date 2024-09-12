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Yeniceköy, bir çınarını daha kaybetti

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Yeniceköy, bir çınarını daha kaybetti
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Mesarya bölgesinin küçük köylerinden olan Yeniceköy sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi köylerinden olan Yeniceköy sakinlerinden, çalışkan ve sevilen çınar Mehmet Salih Üretici dün vefat etti.
Üretici’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Yeniceköy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yeniceköy Mezarlığı’na defnedildi.
 
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