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Yeniboğaziçi Seval ninesini kaybetti

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Yeniboğaziçi Seval ninesini kaybetti
Mağusa bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Yeniboğaziçi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği başkanı Nazenin Taşçıoğlu Şahali'nin annesi olan Seval Taşçıoğlu önceki gün hayata gözlerini yumdu.
Taşcıoğlu, bugün Yeniboğaziçi Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip Yeniboğaziçi Mezarlığına defnedildi.
 
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