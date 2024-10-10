Yeniboğaziçi Mustaba abisine ağlıyor

Mağusa bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Yeniboğaziçi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yeniboğaziçi köyünün herkes tarafından sevilen, dürüst kişiliği ‘Uche’ lakaplı Mustafa Özdirenli bugün vefat etti.

Bir süreden beridir yakalandığı hastalıkla mücadele eden Özdirenli’nin vefatı başta ailesi ve sevenleri olmak üzere bölge halkını yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Yeniboğaziçi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yeniboğaziçi Kabristanlığı'na defnedilecek.