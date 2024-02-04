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Yeniboğaziçi kasap Salih'e ağlıyor

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Yeniboğaziçi kasap Salih'e ağlıyor
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Aslen Aytotorolu olan ve Yeniboğaziçi'nde ikamet eden Salih Akbelli (KASAP) hayatını kaybetti. 
Yeniboğaziçi köy meydanında bulunan kasap dükkanında yıllardır emek veren, leziz fırın kebaplarıyla tüm Kıbrıs'tan müşterileri bulunan Kasap Salih neşeli kişiliğiyle biliniyordu.
80 yaşında hayatını kaybeden Kasap Salih'in cenazesi bugün Öğle Namazına müteakip Yeniboğaziçi Camii'nden kaldırılıp Yeniboğaziçi Kabristanlığı'na defnedilecek.
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