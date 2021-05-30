Yeni Boğaziçi'ni şok eden ölüm

Gazimağusa bölgesi köylerinden Yeni Boğaziçi Hüseyin Nurtunç'un ani vefatı nedeniyle yasa boğuldu.

Yeni Boğaziçi köyünün sevilen insanlarından 60 yaşındaki Hüseyin Nurtunç bugün evinde aniden rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilen Nurtunç'un hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ani ölümü başta ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, ölüm nedenin kalp krizi şüphesi olduğu tahmin ediliyor .

