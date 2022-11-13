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Yedidalga yasta

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Yedidalga yasta
Lefke bölgesinin küçük yerleşim yerlerinden Yedidalga sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yedidalga köyünün sevilen, çalışkan simalarından Yüksel Sergil bugün hayatını kaybetti.
Sergil yarın Yedidalga Camisi'nde öğle namazına müteakip  kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefke Kabristanlığı'na defnedilecek.
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