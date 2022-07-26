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Yaşama 19 gün direnebildi

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Dikmen-Lefkoşa anayolunda, 6 Temmuz’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, o günden beridir yoğun bakımda bulunan 38 yaşındaki Emete Yorgancıoğlu yaşam mücadelesini kaybetti

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Yaşama 19 gün direnebildi

38 yaşındaki Emete Yorgancıoğlu'dan dün sabah üzücü haber geldi.
Dikmen-Lefkoşa anayolunda, 6 Temmuz’da yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan ve o günden beridir Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi gören 38 yaşındaki Emete Yorgancıoğlu dün sabah hayatını kaybetti. 
Kaza nasıl olmuştu?
6 Temmuz tarihinde Dikmen-Lefkoşa anayolu üzerinde seyreden Emete Yorgancıoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçerek Hayrullah Tabaş yönetimindeki araçla çarpışmıştı.
Ağır yaralanan Yorgancıoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi görmekteydi. Yorgancıoğlu’nun tüm müdehalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.
 
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