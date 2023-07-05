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Yaşam savaşını kaybetti

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Yaşam savaşını kaybetti
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Girne bölgesi sevilen bir simasını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Hatay’lı olan ve uzun yıllardır ülkemizde yaşayan Girne’nin sevilen simalarından Erdal Yıldız yaşam savaşını kaybetti.
Yakalandığı hastalıkla uzun bir süredir savaşan Yıldız, Girne’deki Onyx Bar’da Barmen olarak görev yapıyordu.
 
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