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Yarköy, sevilen bir simasını daha kaybetti

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Yarköy, sevilen bir simasını daha kaybetti
İskele'ye bağlı Yarköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yarköy'ün sevilen ailelerinden olan Aybay ailesinin çınarı Ramazan Aybay dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Aybay, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Yarköy Mezarlığı'na defnedilecek.
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