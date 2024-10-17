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Yarkıner ailesi yasta

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Yarkıner ailesi yasta
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Kuzey sahil şeridinin büyük yerleşim yerlerinden Lapta sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lapta sakinlerinden sevilen çınar Hüseyin Yanıker dün vefat etti.
Yanıker’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Lapta Camisi’nde kılınacak olan öğle namazına müteakip Lapta Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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