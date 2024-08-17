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Yargı camiasını üzen veda

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Yargı camiasını üzen veda
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Emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Talat Derviş Refiker, bugün hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları bulunan Emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Refiker’in vefat haberi hukuk camiasında büyük üzüntü yarattı.

1979-1984 yılları arasında avukat, sonrasında ise yargıç olarak görev yapan Refiker, yargıçlık kariyeri boyunca baktığı dava dosyalarına verdiği kararların hiçbirinin üst mahkemece bozulmamış olmasıyla da tanınıyordu.

Talat Derviş Refiker için 19 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00’de Lefkoşa Mahkemeler Binası önünde Yüksek Mahkeme tarafından bir anma töreni düzenlenecek, ardından İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazlarının ardından naaşı Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

Talat Derviş Refiker kimdir?

Talat Derviş Refiker, 29 Temmuz 1949 yılında Lefkoşa’da doğdu. Baf kasabasında ilkokul öğrenimini müteakiben Baf Kurtuluş Lisesi’nin ‘Ticaret’ ve ‘Edebiyat’ bölümlerinden mezun oldu. 1965 yılında henüz öğrenciyken başladığı mücahitlik hizmetinden 1970 yılında terhis olmasından sonra burslu olarak gittiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1974 yılında mezun oldu.

Kıbrıs’a dönüşünde avukatlık stajını tamamlamasından sonra 5 Ocak 1979 tarihinde avukat olarak kaydolunarak Güzelyurt’ta mesleğini icra etmeye başladı.

1 Şubat 1984 tarihinde Kaza Mahkemesi Yargıçlığı’na, 1 Şubat 1991 tarihinde Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığı’na, 7 Nisan 1995 tarihinde Kaza Mahkemesi başkanlığına atandı. Görev süreleri içerisinde Güzelyurt ve Girne Kaza Mahkemeleri ile Ağır Ceza Mahkemesi’nde Yargıç ve Mahkeme Başkanı olarak görev yaptı.

Yüksek Mahkeme Yargıçlığı’na atanmadan önce Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten Talat Derviş Refiker, 13 Şubat 2006 tarihinde Yüksek Mahkeme Yargıcı oldu.

2014 yılında Yüksek Mahkeme Yargıçlığı’ndan emekliye ayrılan Refiker’in hukuk alanında yayınlanmış kitapları da bulunuyor.

Refiker, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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