Vudalı hayata tutunamadı

Girne-Karaoğlanoğlu’nda geçtiğimiz pazartesi günü denizde boğulma tehlikesi geçiren ve bölgedeki kişilerce kurtarılarak hastaneye kaldırılmasına karşın Salı günü hayatını kaybeden kişinin Atiye Vudalı olduğu belirlendi.
Vudalı’nın ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak olan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.