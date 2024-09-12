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Vudalı hayata tutunamadı

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Vudalı hayata tutunamadı
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Girne-Karaoğlanoğlu’nda geçtiğimiz pazartesi günü denizde boğulma tehlikesi geçiren ve bölgedeki kişilerce kurtarılarak hastaneye kaldırılmasına karşın Salı günü hayatını kaybeden kişinin Atiye Vudalı olduğu belirlendi.
Vudalı’nın ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak olan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
 
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