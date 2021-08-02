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Veziroğlu ailesi çınarını kaybetti

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Veziroğlu ailesi çınarını kaybetti
Karpaz bölgesi köylerinden Mehmetçik'in köklü ailelerinden olan Veziroğlu ailesi bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşyor.
Mehmetçik'in sevilen ve değerli insanlarından Emirayşe Veziroğlu dün gece(1 Ağustos) hayatını kaybetti.
Veziroğlu'nun bugün ikindi namazı sonrasında saat 17.00'de kılınacak cenaze namazına müteakip Mehmetçik Kabristanlığı'na defnedileceği bildirildi.
 
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