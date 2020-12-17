Vadili'nin acı kaybı

Vadili köyünün sevilen simalarından Aziz Lord dün yaşamını yitirdi. Köyde yıllarca berberlik yapan Aziz Lord uzun bir süredir kalp hastalığı nedeniyle tedavi güryordu. Lord son 9 gündür Mağusa Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tutuluyordu. Lord'un cenazesi bugün Vadili Camii'nde kılınacak öğle namazında müteakip Vadili mezerlığına defnedilecek.
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