Vadili'nin acı günü

Vadili bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Vadili'nin ilk belediye başkanı olan Muhittin Tüzel hayatını kaybetti.
Acı haberini Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan şöyle duyurdu:
Hocam; İlk Belediye Başkanımız, sevilen insan Sn. Muhittin Tüzel, bugün 18/03/2022 Cuma günü hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Cenazesi yarın 19/03/2022 Cumartesi öğle namazı sonrası VADİLİ Kabristanlığına defnedilecektir.
Dost ve akrabalarına duyurulur.
Mütevefaya Allahtan rahmet, yaslı ailesine baş sağlığı dileriz.
Mekanı cennet olsun...
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