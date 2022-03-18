Vadili'nin acı günü

Vadili bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Vadili'nin ilk belediye başkanı olan Muhittin Tüzel hayatını kaybetti.

Acı haberini Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan şöyle duyurdu:

Hocam; İlk Belediye Başkanımız, sevilen insan Sn. Muhittin Tüzel, bugün 18/03/2022 Cuma günü hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazesi yarın 19/03/2022 Cumartesi öğle namazı sonrası VADİLİ Kabristanlığına defnedilecektir.

Dost ve akrabalarına duyurulur.

Mütevefaya Allahtan rahmet, yaslı ailesine baş sağlığı dileriz.

Mekanı cennet olsun...