Vadili, Muzaffer abisine ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Vadili sevilen bir simasını amansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vadili köyünün sevilen simalarından olan Muzaffer Bülbül, bugün vefat etti.
Bülbül’ün cenazesi yarın Vadili Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Vadili Kabristanlığı’na defnedilecek.
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