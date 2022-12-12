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Vadili, Muzaffer abisine ağlıyor

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Vadili, Muzaffer abisine ağlıyor
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Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Vadili sevilen bir simasını amansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vadili köyünün sevilen simalarından olan Muzaffer Bülbül, bugün vefat etti.
Bülbül’ün cenazesi yarın Vadili Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Vadili Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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