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Vadili, Mehmet abisine ağlıyor

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Vadili, Mehmet abisine ağlıyor
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Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Vadili sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vadili köyü sakinlerinden, sevilen sima Mehmet Kösenli bugün vefat etti.
Kösenli'nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Vadili Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında defnedilecek.
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