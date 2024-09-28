Vadili, Mehmet abisine ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Vadili sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vadili köyü sakinlerinden, sevilen sima Mehmet Kösenli bugün vefat etti.
Kösenli'nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Vadili Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında defnedilecek.
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