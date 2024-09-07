Vadili, Hüseyin abisine ağlıyor

Mesarya'nın büyük yerleşim yerlerinden Vadili sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Vadili’de sakin 55 yaşındaki Hüseyin Çağmel, dün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çağmel (E-55), saat 19.30 sıralarında, yönetimindeki DT 949 plakalı salon araç ile geri geri seyrettiği sırada aniden rahatsızlanması sonucu, aracın sağ arka kısmı ile kendisine ait park halinde bulunan HF 152 plakalı van aracın sağ arka kısmına ve kaya parçalarına çarptı.

Çağmel, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.