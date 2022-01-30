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Vadili bir çınarını daha kaybetti

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Vadili bir çınarını daha kaybetti
Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Vadili bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vadili köyünün yardımsever ve herkesce sevilen simalarından olan Fatma Sönmezoğlu hayata gözlerini yumdu.
Fatma Sönmezoğlu yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Vadili Mezarlığı'na defnedilecek.
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