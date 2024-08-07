Vadili, Bekir abisine ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Vadili sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Konyalı olan ve uzun yıllardan beridir Vadili’de yaşayan köyün sevilen simalarından, yardımsever kişilik Bekir Meşe dün hayatını kaybetti.
Meşe’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.