Vadili, Ayşe teyzesine ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Vadili, sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Vadili sakinlerinden değerli insan, sevilen çınar Ayşe Gürpınar hayata gözlerini yumdu.

Gürpınar’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Vadili Köy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Vadili Kabristanlığı’na defnedildi.

