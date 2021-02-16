Tan Market’in kurucusu, sevilen iş insanı Tankut Tevfikoğlu aramızdan ayrıldı

Ülkemizin sevilen iş insanı, ticaretin duayen ismi Tankut Tevfikoğlu hayatını kaybetti.

1974 öncesi Limasol’da sonrasında ise Lefkoşa Girne ve tüm KKTC de dev şirketler kurarak özellikle gıda sektöründe başarılara sahip olan Tevfikoğlu, Girne’de herkesçe bilenen Tan Market’i de kurmuştu.

Etrafında çok sevilen, iyiliksever bir insan olarak bilenen Tevfikoğlu’nun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Tankut Tevfikoğlu cenazesinin bugün Girne Nurettin Ersin Paşa Camiisinde kılınacak öğle namazından (12.00) sonra Çatalköy Kabristanlığına defnedileceği açıklandı.

