Ürem’e gözyaşlarıyla veda

Ürem’e gözyaşlarıyla vedaEvinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu 53 yaşında hayata veda eden Hakan Ürem, gözyaşları arasında defnedildi

Gönyeli –Yenikent bölgesindeki evinde geçtiğimiz gün geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda yaşamını yitiren Hakan Ürem dün son yolculuğuna uğurlandı.Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın kayınbiraderi olan ve 53 yaşında hayata gözlerini yuman Hakan Ürem dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedildi.Uzun yıllar Asbank’ta çalışan merhum Ürem’in cenazesine ailesi, dostları ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bazı siyasiler de katıldılar.Cenaze sırasında ailesi ve özellikle annesinin gözyaşları sel oldu.