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Ulusoy sevenlerini üzdü

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Ulusoy sevenlerini üzdü
Girne sevilen ve sayılan bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Vreççalı(Dağaşanlı) olup Girne'de yaşamını sürdüren Hüseyin Ali Ulusoy dün hayatını kaybetti.
Ulusoy, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedildi.
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